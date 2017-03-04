王炳忠力挺8百壯士 批蔡英文懲治「愛國志士」

2017-03-04 12:44

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新黨101行動小組成員王炳中、退將吳斯懷及「8百壯士」，今日大呼「退將無罪、林全謝罪」等口號，痛批蔡政府多項立法為綠色恐怖，做不到兩岸交流與捍衛國家尊嚴，卻反過頭來懲罰愛國志士們及扣帽子，蔡政府也不應將退伍軍人及退將當成圖騰，不斷侮辱。

新黨的王炳中、林明正、蘇恆、侯漢廷，與曾赴中國出席紀念孫中山誕辰150週年大會的退降吳斯懷，及駐紮立法院門外，反對蔡政府年金改革的「8百壯士」等人，今午遊行往返立法院及總統府，大呼「退將無罪、林全謝罪」及「流氓政府、無法無天」等口號。

王炳忠不滿地表示，國家是非黑白已被顛倒，並吟誦「兩岸和平、自自冉冉」及「綠色恐怖、戰戰兢兢」兩幅對聯，痛批總統蔡英文打壓貢獻兩岸和平的百姓與退將，並以「促進轉型正義條例」、「不當黨產處理條例」及「保防工作法」等法案進行綠色恐怖，具針對性地打擊異己。

王炳忠質問，「難道蔡政府還在漢賊不兩立、兩岸還在動員戡亂、反攻大陸？」「還是蔡政府要搞台獨路線，與中國對抗到底？」王炳忠更抨擊蔡政府，做不到兩岸和平交流，竟對爭取兩岸和平的退將扣上大帽，因此他抗議流氓政府耍流氓，以其觀點認定是非。

王炳忠也質疑，自由台灣黨主席蔡丁貴公然燒國旗，以行動實踐推翻中華民國、洪素珠及城仲模組織台灣民政府、前總統李登輝公然說釣魚台屬於日本，不應嚴辦？當有人踐踏中華民國尊嚴時，口口聲聲說國家尊嚴的行政院長林全，卻懲罰替政府捍衛公權力的愛國志士。

吳斯懷則呼籲政府，站在憲政層次、國家制度穩定性及長治久安考量，勿將退伍軍人及退降當成圖騰、標籤不斷羞辱，林全所言「妨礙國家尊嚴」已成笑話，盼民進黨政府用一致的標準，而非用意識形態規範國家文官制度、人民行為，若要搞台獨，就大膽公開說。

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