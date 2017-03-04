王定宇參選南市長初選？答案呼之欲出
2017-03-04 12:31
〔記者楊金城／台南報導〕民進黨內競爭下屆台南市長提名初選早就提前開打，立委王定宇的動向受到注目，是否表態參選？答案呼之欲出，王定宇今天說，3月底宣布。
為爭取民進黨下屆台南市長提名，檯面上立委葉宜津、陳亭妃、黃偉哲、民進黨副秘書長李俊毅、辭去台南市副市長參選的民進黨台南市黨部主委顏純左，早已在南市各地豎立看板、明的暗的布署走訪地方，爭取支持。
王定宇之前未表態，加上第一次才選上立委，原未被各方列為假想敵，但去年10月後情勢有變，他的幕僚說，王定宇才認真考慮是否參加市長初選。王定宇辦公室定期進行民調分析，也是「有所本」。
王定宇被視為前台南縣長陳唐山的接班人，今年2月王定宇和市長賴清德有過短暫的聚會，據悉賴清德對王是否參選持開放態度。
民進黨市長初選可能在明年3到5月進行，賴清德之前對黨內競爭下屆市長提名態勢只強調每個人做好現職工作，今天賴清德說，會找適當時間說明清楚。
王定宇說，有支持者勸進他參選爭取市長提名，也有聲音質疑他第一次擔任立委就進取市長不妥，他都聽到了。
王定宇說，綠營支持者向來支持有能力做好市政者，不在乎第一次擔任立委就競選市長，一般選民也大多沒有這觀念，在乎的是有沒能力解決城鄉差距、發展地方，如果還有初任立委沒做滿，不適合再選市長的觀念就是落伍了。
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