228英雄返校領軍 雄中自衛隊70年後再出勤
2017-03-04 12:05
〔記者王榮祥／高雄報導〕70年前的3月4日，雄中、雄女、雄工、雄商等4校學生，在228紛亂期間，勇敢組成雄中自衛隊保護民眾與校園；70年後，4校學生由高齡90歲的前雄中自衛隊副隊長陳仁悲領軍，從雄中走到高雄火車站找尋勇者之路，並於火車站前，向當時勇敢犧牲的雄中校友顏再策行舉手禮，追思他起身護衛公義的精神。
這活動定名「英雄返校、雄中自衛隊出巡」，由高雄西區扶輪社統籌規劃，長期為雄中自衛隊歷史還原奔走的高市議員蕭永達居中聯繫；當年的4校之外，還有樹德家商支援，立委許智傑、趙天麟，高市副市長許立明、教育局長范巽綠均到場致意。
遊行隊伍在雄中集合後，沿著建國路往東，向高雄火車站旁的願景館（原高雄火車站）前進，一路受到過往人車矚目，有不少民眾拍手鼓勵。
隊伍到達願景館後，陳仁悲為4校學生代表授旗與交接值星背帶、象徵當時自衛隊使命與情懷的傳承，隨後與會人士集體面向建國路行舉手禮，向當初勇敢犧牲的雄中校友顏再策致敬。
雄中代表紀詠仁表示，228不應該只是紀念，應該好好省思與探究，才符合轉型正義。
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