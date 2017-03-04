一中承諾書爭議 潘文忠：調查了解後議處
2017-03-04 12:00
〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣多所大學與中國的大學交流，簽署一中承諾書，保證不涉及「一中一台」等議題或參加政治活動，引發高度爭議。教育部長潘文忠今天上午出席在苗栗縣舉辦的全國教師專業成長研習營隊前，針對此事表示，應以「兩岸人民關係條例」為基準，若違法將懲處。
潘文忠表示，對於部分大學招收中國學生，雙方簽署相關的書面文件，教育部目前積極與相關大學了解簽署內容與過程。因兩岸人民的互動，「兩岸人民關係條例」是重要的基準，教育部也希望在此基準原則之下，進行兩岸學生青年包括課業學位、研修的學術交流。
潘文忠強調，教育部非常鼓勵台灣的大學與中國的大學，有更多、更好的交流，但希望基於對等、互惠、尊嚴的基本立場，教育部近期先了解各大學的情形後，再進行後續的整理與著處。
潘文忠指出，由於「兩岸人民關係條例」屬於法律的位階，若簽署的書面文件內容有抵觸，也將涉及法令面的相關罰則，教育部會視各學校實際簽署文件的內容，進行懲處。
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