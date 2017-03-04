柯文哲率官員到南市探敵？ 柯笑答：想太多！
2017-03-04 11:43
［記者劉婉君／台南報導］台北市長柯文哲今、明兩天率領台北市政府一級主管到台南市，與台南市政府進行交流，由於台南市長賴清德之前一直被外界傳言要到雙北競選，柯文哲與賴清德的互動備受關注，針對有媒體詢問柯文哲此行是否為了「探敵」，柯文哲笑答，「想太多！」
有媒體關心柯文哲會不會趁著交流的機會，當面請賴清德支持他競選連任，他說，他與賴清德本來就是朋友，此次來台南主要就是交流，台北市每半年就會與外縣市交流，並沒有特別選，是既定行程，「我有問助理怎麼排，他說一上任就排好了」，將與台南市政府交流包括城市旅遊城市觀光到科學園區開發交通問題等，「市長當了6年，還是很多可以學習的。」
而民進黨推派人選將角逐下一屆台北市長，柯文哲壓力是否與日俱增？柯文哲則回應，「醫生在外科加護病房壓力更大，政壇之中的壓力都不算什麼。」
柯文哲一行40人，今天上午到台南第一站，先參觀奇美博物館，館長廖錦祥親自接待。中午將與台南市長賴清德及市府一級主管午宴後，隨即進行南、北市政交流，下午參觀321巷藝術聚落、林百貨及藍晒圖文創園區，明天將拜訪竹仔腳聚落、無米樂社區、菁寮老街巡禮，中午享用割稻飯，下午參觀國際蘭展。
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