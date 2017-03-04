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考試院下週審年改修法 陳建仁喊話：一定會成功！

附總統陳建仁強調，年金改革一定會成功！（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-04  11:16

〔記者李欣芳／台北報導〕考試院下週將舉行全院審查會，審查公務人員的年金改革修法，國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁今天被詢及試院將審查年改修法時，強調年金改革一定會成功！

台灣聯合國協進會今天舉行第7屆第2次會員大會，陳建仁與會致詞，他在會後受訪時，做了以上表示，這個活動有不少台派人士與會，總統府前秘書長、監委被提名人陳師孟也出席。

陳建仁致詞表示，過去9個多月來，蔡總統與行政團隊都沒有忘記689萬票支持新政府推動改革的希望與期待，「我們一定會用全部力量推動改革，大家一定要支持，我們一定不會讓大家失望！」

不過，陳建仁指出，改革非常困難，尤其政府現在年金改革、司法改革、轉型正義，以及推動許多發展，這個國家過去幾年來確實在退步，我們如果不認真打拚，沒辦法讓台灣在世界上讓人瞧得起、尊敬，政府與民間的合作非常重要。

陳建仁說，他了解大家對政府有很多批評與意見，但「不要客氣，一定要跟我們說」，我們一定會認真打拚，「即使再辛苦，有你們的支持與大家的打拚，我們一定會成功！」。

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