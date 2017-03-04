部署薩德引中國祭禁遊韓 游錫堃這樣諷刺...

2017-03-04 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國在南韓部署薩德飛彈系統，引起中國反彈，還傳祭出遊韓禁令。前行政院長游錫堃則諷刺，中國對自己軍事能力很沒信心。

「只能我有能力打你，不能你有能力防我！」游錫堃酸說，「這叫什麼兵法？我不知道。是自卑還是自大？我不知道」，不過他至少知道這些透露著「中國對自己的軍事能力，很沒有信心就對了！」

中國因不滿南韓與美國合作部署「戰區高空防禦系統」（簡稱薩德），媒體與民間掀起一股反韓風潮，如今這項行動升至國家層級，傳中國國家旅遊局已通知各大旅行社，禁止推廣韓國和日本旅遊團。