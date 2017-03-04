| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

部署薩德引中國祭禁遊韓 游錫堃這樣諷刺...

2017-03-04  11:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國在南韓部署薩德飛彈系統，引起中國反彈，還傳祭出遊韓禁令。前行政院長游錫堃則諷刺，中國對自己軍事能力很沒信心。

「只能我有能力打你，不能你有能力防我！」游錫堃酸說，「這叫什麼兵法？我不知道。是自卑還是自大？我不知道」，不過他至少知道這些透露著「中國對自己的軍事能力，很沒有信心就對了！」

中國因不滿南韓與美國合作部署「戰區高空防禦系統」（簡稱薩德），媒體與民間掀起一股反韓風潮，如今這項行動升至國家層級，傳中國國家旅遊局已通知各大旅行社，禁止推廣韓國和日本旅遊團。

廣告
  • 對於中國發出遊韓禁令，前行政院長游錫堃諷刺，中國對自己軍事能力很沒信心。（資料照，記者簡榮豐攝）

    對於中國發出遊韓禁令，前行政院長游錫堃諷刺，中國對自己軍事能力很沒信心。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 戰區高空防禦系統 游錫堃 薩德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：部署薩德引中國祭禁遊韓 游錫堃這樣諷刺...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.