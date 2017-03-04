議員妻違停投訴警 引起公憤網友狂洗版
2017-03-04 10:56
李退之夫人郭貞慧發現車子遭拖吊，立刻上前希望警方能放車。（記者王捷翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台南市議員李退之的太太郭貞慧違規停車，但她卻投訴警察，引起關注，台南市議會發出的聲明被網友認為是護航，不少民眾感到相當不可思議。
台南市議會昨日發布聲明，希望全體民意代表能恪遵法令規定，為民表率；警察人員執法能以更委婉態度取得違規人諒解，更讓廣大民眾肯定與尊重。不過提中有提到，市區停車格嚴重不足，以致於駕駛者「不得不有違停事實」，讓網友們相當不以為然。
《三立新聞》報導，台南市市民受訪質疑，議員及其家人自己都不守法，為什麼人民要守法？也有市民表示常看到違停的狀況。
許多網友到李退之臉書留言，目前留言數已高達800多則：「全程都有錄影錄音，違規停車還不認錯！」、「違規就是違規」
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