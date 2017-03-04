| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
酒醉女乘客想玩方向盤？ 計程車連撞8車
 首頁 > 政治

議員妻違停投訴警 引起公憤網友狂洗版

李退之夫人郭貞慧發現車子遭拖吊，立刻上前希望警方能放車。（記者王捷翻攝）

2017-03-04  10:56

〔即時新聞／綜合報導〕台南市議員李退之的太太郭貞慧違規停車，但她卻投訴警察，引起關注，台南市議會發出的聲明被網友認為是護航，不少民眾感到相當不可思議。

台南市議會昨日發布聲明，希望全體民意代表能恪遵法令規定，為民表率；警察人員執法能以更委婉態度取得違規人諒解，更讓廣大民眾肯定與尊重。不過提中有提到，市區停車格嚴重不足，以致於駕駛者「不得不有違停事實」，讓網友們相當不以為然。

《三立新聞》報導，台南市市民受訪質疑，議員及其家人自己都不守法，為什麼人民要守法？也有市民表示常看到違停的狀況。

許多網友到李退之臉書留言，目前留言數已高達800多則：「全程都有錄影錄音，違規停車還不認錯！」、「違規就是違規」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李退之 郭貞慧
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：議員妻違停投訴警 引起公憤網友狂洗版


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.