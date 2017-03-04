解放軍嗆聲 美若在台部署薩德 就是解放台灣之時

2017-03-04 10:28

〔記者羅添斌／台北報導〕美國在南韓部署薩德飛彈系統，引起中國對南韓祭出強烈的反制措施，中國解放軍更嗆聲說，如果美國在台灣部署薩德系統，就是解放台灣之時！

立場鷹派的中國官媒環球時報今天報導指出，原解放軍南京軍區副司令員王洪光昨天在參加中國全國政協會議後，接受環球時報的訪問，環球時報問及傳出美國不排除在台灣部署薩德飛彈的消息，解放軍會如何反應？

王洪光過去就曾多次發表對台措辭強硬的談話，他答覆時強硬地表示，美國在台部署薩德飛彈之日，就是中國解放台灣之時。

王洪光還稱，不光是薩德，任何進攻性武器都一樣，例如F35戰機，「它敢在台灣落地？中國的航母未來也應該去台灣東岸，讓台灣人民看一看……。」

對於台灣會不會部署薩德系統的問題，國防部長馮世寬曾向立委透露，不贊成讓美軍在台灣部署「薩德」飛彈防禦系統。

3月2日他在立法院答詢時進一步解釋，台灣該做的是防衛自己國家的安全，不要涉入大國的戰爭或幫其他國家作戰，國家才能在穩定中發展。

立委劉世芳當天詢問馮世寬，不贊成引進薩德的考量為何？馮世寬說，美日韓的聯盟是逼迫中共合作，但是台灣該做的是防衛我們自己的安全，不要涉入這些戰爭，兩個大國的戰爭一定有替代性，台灣絕對不能在這種狀況下無謂犧牲，應該保衛自己的國家，為自己的主權而戰，絕對不是去幫其他的國家作戰，這點非常明確。

劉世芳問，如果未來日本也同意部署薩德呢？馮世寬說，台灣這30年來都是自己防衛，也沒有任何一個國家考量給我們更先進的武器，他曾向來訪的外賓嚴正提出，以前我們用買魚吃的方式來防衛自己，現在我們自己要釣魚，希望對方能告訴我們怎麼釣魚，也就是對國機國造、國艦國造給予指導和協助。