被蔡正元諷龜孫子 羅智強：為「黨內不互打」吞忍
2017-03-04 10:40
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元近日接連在臉書上開砲，直指馬英九辦公室發言人徐巧芯以及前總統府副秘書長羅智強是「龜孫子」，惹得徐巧芯在臉書上回嗆蔡「像小學生一樣」，而羅智強則為實踐「黨內不互打」，選擇輕描淡寫的帶過此事。
羅智強在臉書上PO文，回應蔡正元的「龜孫子」之說，他表示，「政黨輪替這一年來，我既無黨職，也無公職，就是孤身以一己之力，努力的伸張藍軍理念，用力的監督民進黨，不把砲口對內。我從沒有對蔡執行長有一語之不敬。雖然我對馬英九的功過和蔡執行長的看法不同，但也理解並尊重蔡執行長對馬英九的意見。我也不知為什麼蔡執行長要用『龜孫子』這麼重的字眼批評我。」
羅智強並且表示：「1月16日國民黨大敗後的這一年多，我一直努力的呼籲國民黨，最重要的事是監督民進黨，不要把力氣用在黨內互打。所以，即便蔡執行長用此重話批我，我決定，由自己做起，示範給黨內的朋友看，什麼叫做『不黨內互打』。這個重話，我收到了，謝謝蔡執行長指教。」
不過，羅智強這樣的回應，卻引來PTT上的網友們沸騰留言，「蔡正元一罵完，他就真的龜起來了。」、「被罵不還口，不是龜孫子是什麼。」、「果然蔡正元沒罵錯，真的龜起來了。」、「止兀認證的龜孫子。」
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