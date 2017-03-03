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侮辱國旗要法辦！ 律師聲請釋憲

2017-03-03  23:22

〔記者項程鎮／台北報導〕蔡丁貴焚燬國旗效應發燒！永社副理事長、律師黃帝穎認為人民焚燬國旗不應受到刑法處罰，下午到司法院遞狀聲請釋憲，希望大法官盡速宣告刑法第160條「侮辱國旗罪」違憲；司法院官員表示，已經收案，會依釋憲相關程序處理。

黃帝穎指出，人民要拿國旗表示愛國，或侮辱國旗表達對國家不滿，都是「象徵性言論」，屬於憲法保障的「言論自由」範圍，民主國家不該有人因為毀損國旗被判刑，「這是民主常識！」

黃帝穎表示，早在上個世紀，美國聯邦最高法院先在Texas v.Johnson案中，依據美國憲法「言論自由」保障意旨，判決德州州法限制人民不得焚燒、毀壞國旗的法律「違憲」，後來又在United States v.Eichman判決中，針對美國聯邦法律「國旗保護法」限制人民侮辱國旗的規定，再次宣告違憲。

黃帝穎認為，台灣到21世紀還有「侮辱國旗罪」，是台灣法制落後美國的象徵，因此下午他代表曾遭法院以侮辱國旗罪判刑定讞的王獻極聲請釋憲；他強調，前台大教授蔡丁貴在228事件70周年焚燒國旗，又被政府以違反刑法「侮辱國旗罪」為由移送法辦，顯示類似案件確有聲請釋憲必要，他呼籲未來承審蔡丁貴案的法官，能裁定停止訴訟，並秉持法律人良知一併聲請釋憲，靜候釋憲結果。

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  • 自由台灣黨等多個團體2月28日赴中正紀念堂要拉起大布條要求拆蔣中正銅像，並焚燒國旗。（記者張嘉明攝）

    自由台灣黨等多個團體2月28日赴中正紀念堂要拉起大布條要求拆蔣中正銅像，並焚燒國旗。（記者張嘉明攝）

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