陳其邁斥清大校長：還有臉幹國立大學校長？

國立清華大學為招攬中國學生來台，簽署「一中承諾書」強調課程內容不涉一中一台等政治議題。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-03-03 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕國立清華大學為招攬中國學生來台，簽署「一中承諾書」強調課程內容不涉一中一台等政治議題。民進黨立委陳其邁批評，一個國立大學的校長如果不能捍衛學術自由，教學內容還被設定政治前提，有什麼臉幹國立大學的校長？

針對國內多所大學簽署「一中承諾書」，陳其邁在3日播出的《政經看民視》表示，這個做法是「以校逼政」，製造壓力迫使政府接受九二共識，是中國策動、有組織有系統的作為，必須嚴肅面對。

陳其邁特別指出，清華大學是國立大學，一個國立大學的校長若無法捍衛學校的學術自由，教學內容受到限制，甚至有政治前提，還有什麼臉幹國立大學的校長？他呼籲清大校長開記者會講清楚，是在什麼動機之下去接受這些條件？

陳其邁質疑，難道中國學生來台看電視，也禁止看《政經看民視》嗎？中生來自由的台灣，就是為了看台灣多元的面貌，如果中國官方限制的東西就不敢教，那中生來這所學校幹什麼？他強調，言論自由及思想自由是台灣最核心的價值，政府必須清查，對相關大學給予行政處罰。