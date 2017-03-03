台日漁業會議順利結束 維持現行作業方式

2017-03-03 21:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕台日漁業委員會今順利舉行第6次會議。外交部表示，雙方同意維持現行作業方式，並同意持續討論協議適用海域中安全與安心的作業方案；另，雙方也同意輔導各自的漁船裝設「自動船舶辨識系統」（AIS）及投保船東責任險。

台灣與日本在2013年4月簽署「台日漁業協議」，針對雙方重疊專屬經濟海域（即北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間等海域），劃設大範圍的「協議適用海域」。台日並依據該協議成立台日漁業委員會，每年召開會議，由雙方輪流主辦會議，制度化討論漁業作業細節，是推動台日漁業合作及增進雙方友好關係的重要平台。

亞協及日本台灣交流協會自3月1日起，在東京共同召開為期3天的台日漁業委員會第6次會議，今順利結束。此次會議由亞協秘書長蔡明耀擔任團長，農委會漁業署署長陳添壽擔任主談人，海巡署及各漁會亦派漁民代表出席與會。外交部在會後發布新聞稿表示，雙方就協議適用海域之漁船作業規則，坦誠交換意見。

外交部並表示，此次會議檢討去年台日漁船實際作業情形，會中雙方同意維持現行作業方式，並同意依據「台日漁業協議」互惠合作宗旨，持續討論協議適用海域中安全與安心的作業方案；另，為確保漁船海上作業安全，雙方也同意輔導各自漁船裝設「自動船舶辨識系統」（AIS）及投保船東責任險。