前立委高建智 傳接掌僑委會副委員長

2017-03-03 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕第5屆監委補提名人選懸缺逾兩年半，日前總統府公布11位監委補提名人選，僑委會副委員長田秋堇等人入列，媒體報導，田秋堇轉任監委後，僑委會副委員長的遺缺，府院擬由前民進黨立委、現任立法院長蘇嘉全特助高建智接任。

《風傳媒》報導，高建智在東南亞擁有豐富台商人脈，府院高層考量配合新南向政策，才會擬讓高建智接任僑委會副委員長；知情者透露，會等立法院完成監委同意權才會發布，但高建智確實是目前的考量人選。

報導稱，高建智屬於謝系，曾任台北市議員、立委等職，在2008年立委落選後，到民進黨中央任職，曾任民進黨副秘書長等職，他之後也替蔡英文組織小英之友會，任台北市小英之友會秘書長。

黨內人士說，高建智雖出身基層，不過為人踏實，相當受到蔡英文的信任；親高人士說，高建智在立委任內就積極經營東南亞台商關係，在東南亞擁有人脈，小英任黨主席，以及2次參選總統，東南亞台商經營都委高建智主責，配合蔡政府推動新南向，高建智憑當地台商人脈，是非常妥適的人選。