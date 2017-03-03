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爭取下屆宜蘭縣長選舉提名 民進黨群雄並起

2017-03-03  20:24

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣下屆縣長選舉，民進黨內爭取者眾，群雄並起；目前整合出現困難，若無法協調產生「共主」，黨內初選勢必有番廝殺，進而影響黨的團結。不過，黨部主委林進財樂觀的說，民進黨是民主政黨，競爭是必然過程，只要確定人選，民進黨有優良傳統，會全力支持出線的候選人。

宜蘭縣長期是民進黨執政，除民國94年，國民黨呂國華打敗返鄉參選的陳定南，綠營短暫失去政權，4年後又被民進黨林聰賢「光復」，藍天再變綠地。民國70年迄今，除呂國華中斷的4年，民進黨執政30餘年，建立起綠色執政、品質保證的口碑與品牌。

明年底的縣長選舉，各方人馬已展開佈局，除立委陳歐珀今宣佈參選，宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和、縣議員黃適超等人，都曾表態；此外亦有不少伏兵，宜蘭農田水利會長許南山、前體委會主委林德福也是可能對象，另有人勸進中油董事長陳金德返鄉參選，都存在著難以預測的變數。

長期觀察宜蘭選情的周姓綠營樁腳說，民進黨在宜蘭目前是群雄並起，已有春秋戰國之勢，缺乏「共主」能夠整合，黨內多人躍躍欲試，卻少了強而有力的「強棒」；再者，長期執政也有一定包袱，例如農地農舍政策正反評價不一。如果中央執政成績不盡理想，綠營選情恐陷於內外交迫，不一定是那麼樂觀。

對於黨內的競爭，綠營支持者擔心一旦無法協調，勢必要進行初選；依據以往經驗，初選勢必會相互攻訐批判，會影響黨的團結。當年，陳定南返鄉參選，初選雖勝出，最後卻鎩羽而歸，就是黨內無法團結的慘痛教訓。

不過，黨部主委林進財說，多人競爭代表民進黨人才濟濟，黨內有一定的遊戲規則，黨內初選登記截止後，會先展開協調，協調不成就全民調初選，民進黨有優良傳統，不管競爭過程多麼激烈，一旦初選後確定人選，就會全力支持出線的候選人，不用那麼擔心影響黨的團結。

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  • 宜蘭市長江聰淵（左）全力爭取民進黨宜蘭縣長提名，希望擴大服務。（記者游明金攝）

    宜蘭市長江聰淵（左）全力爭取民進黨宜蘭縣長提名，希望擴大服務。（記者游明金攝）

  • 立委陳歐珀今宣佈將參選宜蘭縣長。（記者游明金攝）

    立委陳歐珀今宣佈將參選宜蘭縣長。（記者游明金攝）

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相關關鍵字： 2018九合一選舉 宜蘭縣長 民進黨
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