蔣中正公仔廠商怨「無法生存」 綠委懷疑競爭力
2017-03-03 20:45
文化部長鄭麗君推動中正紀念堂去蔣化，要求蔣中正公仔等相關商品下架，導致廠商今在國民黨記者會上抗議。圖為公仔。（記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君推動中正紀念堂去蔣化，要求蔣中正公仔等相關商品下架，設計開發蔣中正公仔的廠商今在國民黨記者會上抗議，批文化部搞意識型態、民進黨政府讓百姓無法生存。民進黨立委吳思瑤對此表示，廠商有氣力翻桌抗議，為何不多花心思開發其他商品？「我不禁對這間文創公司的競爭力大大懷疑了」。
設計開發蔣中正公仔的文創廠商、東居國際有限公司董事長林盛章今在國民黨文傳會副主委胡文琦陪同下召開記者會，對於蔣中正公仔被迫下架，他直呼這是「綠色恐怖」，如今在倉庫裡的上萬隻公仔，不知該何去何從。
吳思瑤在臉書上表示，蔣中正公仔下架，確實多少會影響廠商收益，但若要說這樣就「無法生存」，實在太過誇大了。她質疑，文創商品不就是要多元開發創意商品？若只靠取巧開發、販售某一個威權人物公仔，卻不願意多花心力、創意去開發其他產品的研發與設計，這叫什麼「文創」？
吳思瑤說，廠商有氣力高分貝翻桌抗議，為何不多花心思開發其他商品？這要怎麼符合口味隨時在變的市場需求？稱：「我不禁對這間文創公司的競爭力大大懷疑了」。
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