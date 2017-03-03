清大：我們學生去中國也不用上政治課程

2017-03-03 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕國內多所大學遭爆簽署「一中承諾書」，向中國允諾課程不涉及一中一台等政治言論，國立清華大學也赫然在列。清大副校長陳信文對此表示，清大學生去中國交流，也不必上政治相關課程，清大只是給予相同的保證，並非承諾一中。

清大副校長陳信文接受《民視新聞》訪問表示，我們的學生去對方學校上課的時候，不需要上政治的課程，對方也是在相同情形下希望我們提供說明，希望他們的學生來交流上課時，都是有關學術跟專業的課程，沒有涉及所謂的一中一台等政治性議題。他強調，該份承諾書只是一個說明，「絕對沒有所謂一中說明書」。

除了清大外，包括世新、中原等大學也遭爆簽署類似文件。教育部長潘文忠今天坦言，相關情況與兩岸人民關係條例有所牴觸。總統府發言人黃重諺則強調，講學自由不應以任何理由限縮，這是基本原則，希望教育部等權責部門在了解過後盡速對社會說明。