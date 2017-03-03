日韓皆開放美豬 AIT前處長：為什麼台灣不要？

2017-03-03 19:54

［記者彭琬馨／台北報導］美國貿易代表署昨公布「2017年貿易政策議程及2016年年度報告」，其中提到未來美國著重雙邊貿易後，美牛、美豬與藥品等項目仍是未來台美間貿易關注焦點。美國在台協會前處長司徒文下午出席研討會前受訪提到，川普非常重視貿易問題，日本韓國都已經開放進口美牛美豬，「為什麼台灣不要？」

司徒文下午出席「美國川普時代來臨、重組世界秩序—台灣的危機或契機？」研討會接受媒體訪問時表示，川普不重視人權，「但他總是提到貿易問題」，台灣應該了解貿易是美國總統川普最在意的問題，也應該開始跟美國談判。

司徒文說，身為一個台灣的朋友，台灣應該理解美豬美牛進口也是美國內政的問題。司徒文分析，與前幾任總統不同，川普選民大多來自美國中西部的農業縣，他需要對這些選民交代，而這些人「特別會注意到這種問題」。司徒文表示，台美間達成協議的前提是，任何協議都需要讓步妥協，「這就是商業運作的方式」。