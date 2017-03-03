退將赴中損及國家尊嚴將重懲 洪秀柱：別無限上綱

2017-03-03 18:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院院長林全宣布要修改「兩岸人民關係條例」，未來退休將領、文武職高階退辭人員等，若前往中國參加政治活動或是損害國家尊嚴，最重可剝奪終身俸，對此，國民黨主席洪秀柱說，不要鎖定特定目標、無限上綱，這是不對的！

洪秀柱下午前往桃園市楊梅區光華社區與居民座談，被媒體問及相關問題時，她強調，現有的法律已有所規範、就已經可以用了，若要修法，是很過分的事情！