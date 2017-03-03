陳師孟痛批黨國毒化司法官員 司法院這樣回…
〔記者項程鎮／台北報導〕監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟昨天在總統府的提名記者會上，痛批威權時代的冤案還沒有完全平反，且不當黨產歸零受阻，元凶就是「至今還盤據在司法體系，當初受黨國遺緒毒化的不肖司法官員」，司法院下午發新聞稿表示不贊同，憂心司法已受傷。
司法院指出，司法還有很多改善空間，司法本身要以努力與表現，來贏取人民信賴，希望陳師孟擔任監委後，能監督司法以提升人民信賴，但台灣的審判獨立，比起先進國家並不遜色，政治敏感案件在政黨激烈對立下，當事人會因立場不同而有不同感受或評價，這點全世界都一樣。
司法院新聞稿全文如下─
有關監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟於3月2日提名記者會對於司法之說法，司法院回應新聞稿：
對於媒體報導監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟稱「……威權時代有那麼多冤案還沒有平反，不當黨產歸零為何到現在處處受阻？元凶就是『至今還盤據在司法體系，當初受黨國遺緒毒化的不肖司法官員』」等語，本院聲明如下：
法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，不但是憲法第80條所明定，也是司法院及全體法官所信守的核心價值，不容有絲毫動搖。事實上，經過多年來的努力，台灣的審判獨立，比起先進民主法治國家，並不遜色。在司法審判實踐的過程，不僅外部獨立方面，完全排除了來自黨派與司法行政的體系性干涉；內部獨立方面，法官們也都奉超然公正、依法獨立審判、不受自身的政治偏好左右為至高守則，這原是足以自豪的法治進步與成就，我們應該加以珍惜。
雖然於個案審判，畢竟是針對立場對立的雙方當事人的爭議，進行判斷，尤其在政黨激烈對立的社會，針對政治敏感案件，難免因當事人立場的不同，對於審判結果有不同感受或評價，但這些都是審判制度上所難以避免的情況，舉世各國都無不同。在理性與高度法治文明的社會，都將此視為檢討、改革的素材，了解其真正的原因所在，究竟是法律規定？訴訟制度？或參與法庭活動之人，例如法官、檢察官、律師、證人、鑑定人……等因素，而不會用粗疏的印象、政治的思考，逕將其歸咎於黨派操控、特定意識形態等非以實證為基礎的因素，唯有如此，謹守審判獨立的法官才不會寒心，司法也才能有進步空間。
陳前祕書長歷任國家重要職務，閱歷無數，當深切了解其中底蘊，以及如何真正改革司法的方案。本院承認司法還有很多值得改善空間，深知人民的信賴要靠司法本身的努力與表現來贏取，也樂見陳前祕書長於就任監察委員後，行使其法定職權，監督司法以提昇人民信賴，但就其前述發言，仍不能贊同，並就因此可能造成司法的傷害，表示憂心。
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標題：陳師孟痛批黨國毒化司法官員 司法院這樣回…
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