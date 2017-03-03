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虎尾、土庫農會選舉理監事 虎尾綠軍1人突圍

2017-03-03  18:00

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾、土庫農會今天分別召開會員代表大會後選舉理監事，親綠人馬在虎尾農會代表人數雖過半，但並未推出總幹事人選，只保住1席民進黨籍理事，土庫農會理監事及縣代表選舉綠軍陣營則掛零。

虎尾農會有12人參選9席理事選舉，雖有多名親綠候選人，但因競爭激烈，打著民進黨旗幟者只有邱峰通一人當選，其餘當選名單如下，林坤泉、邱圍山、陳振明、丁榮義、蘇冠榮、黃銀忠、周應欽、林清吉。

監事選舉有4人參選角逐3席，當選名單為周志展、王建朝、王財發；雲林縣農會代表當選名單有周清寶、周水波、林清風。

選舉前因選情緊繃，雙方人馬互相叫陣的土庫農會選舉，今天會員代表大會進行過程平順，理監事選舉時雖互有消長，「在朝蔭三分」當權派仍大獲全勝。

土庫農會理事選舉14人參選，9名當選名單如下，王淺、張文進、張惟深、林清河、楊豐順、黃金城、張新保、顏金勝、張永宜。

監事有5人參選，當選3人為楊義明、郭東焚、黃江賢，當選雲林縣農會代表為陳平常、黃振。

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  • 土庫農會召開會員代表大會，過程平順。（記者廖淑玲攝）

    土庫農會召開會員代表大會，過程平順。（記者廖淑玲攝）

  • 土庫農會選舉理監事，綠軍陣營掛零。（記者廖淑玲攝）

    土庫農會選舉理監事，綠軍陣營掛零。（記者廖淑玲攝）

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