派系内鬥 彰化永靖鄉農會理監事「難産」

2017-03-03 17:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化永靖鄉農會今天原本要選舉12席理監事，現任理事長葉麗娟以「候選人資格正在審查」為由，技術性拖延選舉，造成理監事難產。縣府農業處表示，審查流程的確未完成，將擇日再選理監事。

永靖鄉農會選舉，現任理事長、縣議員葉麗娟與總幹事林秀惠兩派勢力槓上，在上個月農會代表選舉林秀惠在45席會員代表中已掌握36席，在理監事選舉應可輕騎過關，林秀惠連任在望，反而葉麗娟處境岌岌。

農會在代表選舉結束後，送出23名理監事候選人名單到縣府，其中1人被檢舉資格不符，理事長葉麗娟認為，應該重新「全面審查」，而截至今天為止，審查仍在進行。

林秀惠表示，根據農委會的規定，候選人名單可以先公告，若資格不符，再予以取消，由於理事長不願在審查會的會議紀錄用印，以致理監事候選人「出不來」，選舉無法完成，他們將請示縣府後再進行辦理。

葉麗娟表示，因登記選舉理事資格有問題，才會重新現勘審查資格，結果16名登記理事選舉人中只有9人合格，監事6人中3人合格、1人有疑慮、2人資格不符，都還未公告審查結果，無法選理監事。