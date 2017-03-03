小英任童軍會長 期勉讓世界看見台灣

2017-03-03 17:17

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午接受「中華民國童軍總會」理事長林右昌代表致送會長聘書，並接見總會各級童軍代表，她在致詞時期許台灣的童軍國際參與，讓世界看見台灣，也讓世界走進台灣。

蔡總統表示，新世紀的童軍活動，除了注重個人的成長，也在國際人道關懷的面向上有越來越亮眼的表現。近年來，世界童軍總部積極推動的「和平使者計畫」就是為鼓勵更多青少年，一起關注國際衝突、區域發展、環境保護及其他涉及社會公平正義的議題。

總統指出，有一群「羅浮」夥伴，不論是國內的台東風災、菲律賓的海燕颱風，還是尼泊爾地震發生後，都快速集結成隊伍，募集物資或直接到現場服務。童軍可謂是台灣的「和平使者」。而她身上所佩戴的「和平使者計畫」領巾，不僅代表一份責任，也象徵政府與童軍夥伴一起，更積極地為世界和平做出貢獻。

總統說，「世界正在等待我們」。她對台灣的童軍夥伴們有兩項期許：第1，要做個走向國際的童軍。我們要擴大國際參與，讓世界看見台灣，也讓世界走進台灣。第2，要做個迎接新時代的童軍。國內外情勢變動很快，社會和經濟結構也持續在改變，我們都必須不斷更新自己的思維，才能迎接日新月異的挑戰。

總統也鼓勵童軍堅持理想，並將理想規劃成目標，一步步實踐。同時將童軍正面、向上的氣息擴散給身邊的每一個人，她說，童軍活動幫助大家學會互助、紀律、信任等重要的特質，這些都是一生受用的經驗。「一日童軍，一世童軍」，「讓我們一同將童軍精神，延續下去」。