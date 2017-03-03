「祭止兀別再反串」 國民黨青年發聲明開嗆

2017-03-03 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元酸前總統馬英九面對228「像孝子」、「鞠躬哈腰」，引爆黨中央與馬辦口水戰，再度加深黨內矛盾。國民黨三位前青年團團長今天發表聲明，痛斥蔡正元投機取巧、顛倒是非，他們呼籲蔡別再當「祭止兀」、「不要再繼續反串」，應該口吐蓮花、回頭是岸，別再用攻擊馬英九自抬身價。

國民黨三位前青年團總團長凌濤、林家興、蕭敬嚴今天發表聯合聲明表示，蔡正元日前在臉書批評馬英九的言論，是刻意把馬的話隱去頭尾、只擷取中間，這樣投機取巧、顛倒是非的作為是最壞示範。

聲明表示，蔡正元身為黨內重要主管，不思如何辦理黨務、監督執政黨，卻帶頭內鬥，屢次惡意攻擊前任主席，是破壞黨內團結、親痛仇快的做法；而蔡在去年接任政策會執行長之後，至今竟有高達9次發言惡意攻擊馬前總統，又有何意圖？

聲明指出，蔡正元不斷發表一些背離民意、違背常理的言論，還使用「龜孫子」、「鞠躬哈腰孝子般」等粗鄙言詞，讓社會覺得國民黨是一個不願意前進、保守、偏激的政黨，嚴重影響黨譽；蔡正元與進步價值背道而馳的保守思維與偏激發言，讓年輕人與台灣社會難以與國民黨站在一起。

三人懇請蔡正元，「請您不要再當蔡維拉、祭止兀」、「不要再繼續反串」，「黨內互打」不會獲得支持者的認同，無的放矢、不實的指控，更是台灣人民已經厭惡的老派政治。請蔡「口吐蓮花、回頭是岸」，面對年輕人、擁抱進步價值，不要把消費二二八事件、攻擊馬英九與年輕人當作是自抬身價的提款機。