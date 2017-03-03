二林農會理監事選舉 邱系大獲全勝

2017-03-03 16:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣各鄉鎮農會今日召開會員代表大會，同時選舉理監事，其中戰況激烈的二林鎮農會，在投票前傳出有暴力介入，甚至有「強行壓人」等質疑聲浪，讓這場代表大會吸引地方人士高度關注，警方也派出28名警力到場蒐證，防止對立衝突發生，所幸投票過程和平，不過開票結果卻一面倒，9席理事、3席監事，全由候聘總幹事邱士平陣營的支持者當選。

二林鎮農會在現任總幹事蔡詩傑放棄連任下，由縣議員謝彥慧與前農業處長邱士平兩名新人登記，經審查僅邱士平為合格候聘總幹事，上月19日會員代表選舉，邱系也以36:9奪下頭籌，不過謝系陣營仍為掌握理監事席次努力。

因為競爭激烈，原本屬意表態支持謝系的代表當選人，選後竟然有多位失聯，謝系人馬多日聯絡不到下，質疑己方代表有遭暴力、被失聯等質疑，意圖影響選舉。然而今日投票，支持謝系代表有4人撤回「限制投票制」改採取無限制投票，結果支持邱系的代表囊括9席理事、3席監事，大獲全勝，

謝系陣營表示，極力爭取理監事席次是為達公平制衡效果，也坦然面對投票結果。

二林鎮農會為防止對立衝突，今日布置重重警力，縣議員陳光輝、陳一惇、芳苑鄉長洪和炉都到場關切，對此警方表示，曾接獲通報，也曾親自拜訪「被失聯」代表或家人，確認其人身自由安全無虞，每天也指派專人固定與本人以電話聯繫，查無被暴力脅迫等情事。