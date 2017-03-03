拉抬禽肉買氣！行政、立法雙全啃雞安民心

2017-03-03 17:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕受禽流感疫情及七日禁運禁載令衝擊，影響家禽產品買氣。行政院長林全、立法院長蘇嘉全及農委會主委林聰賢等人，大啖雞、鴨、鵝肉料理，展現信心。林全表示，本次防疫工作做得不錯，國產禽肉經嚴格把關，煮熟後更沒問題。

為刺激買氣，農委會於立院舉辦「國產禽肉、安心享用」記者會，邀請林全、蘇嘉全等多位官員、立委，忙裡偷閒品嘗鹹水雞、甘蔗雞、薑母鴨、烤鴨、鹹酥雞、茶鵝、火雞肉飯、茶葉蛋、三色蛋、雞肉鬆等禽肉料理，大夥吃得津津有味，也為禽肉品質掛保證。

林全指出，禽流感對政府是大挑戰，去年發現日、韓疫情後，行政院便開始作好準備，後續也啟動應變中心，做了有風險但最後證明成本低又有效的做法，感謝學者專家、業者提供建議及主動通報，避免了許多問題，而補償機制由六成提高到八成，也是有效的。

林全表示，禁運禁宰措施分寸拿捏較困難，就是希望讓新病毒不要留在台灣，增加變異機會，也減少本土性，目前措施看來有效，但勿高興過早，疫情或許要到3月底以後機率才會變少，政府的防疫機制及補償也會到五月份，感謝同仁、業界及學者專家的努力。

林全語調一轉，俏皮地指向場上料理，笑說「已經選好目標要吃了！」林全說，他曾想禽肉都很安全，何需宣導，但有同仁認為大眾仍有誤解，若社會真有疑慮，吃給大家看也無妨，防疫工作做得不錯，屠宰後都有把關，煮熟後更沒問題，盼大家支持國內農產品。

林聰賢呼籲，上市的禽肉產品都有兩道防線，不但有國家派駐的獸醫師，在屠宰場逐隻檢驗、把關，肉品上架後更會在各地抽檢，入口保證安全，若無全國業者配合，很難築起禁宰禁運防線，只要認明「屠宰合格標章」，就能保證吃到安心、安全的優質肉品。