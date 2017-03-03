要手語老師別比成「藍瘦香菇」 藍委質詢讓林全無言

2017-03-03 16:34

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨立委徐志榮今針對苗栗財政問題，在立法院質詢行政院長林全，他三問「苗栗有把中央政府當成提款機嗎？」還一度說自己感到「難受想哭」，更拜託手語老師不要把它比成「藍瘦香菇」，讓林全一陣尷尬無言以對。

徐志榮表示，關於苗栗的財政問題，有些人會想說「還不是你們苗栗人造成的」，可能有些活動辦得太華麗，「我也不敢否認」，但有很多經費是用在建設上，「苗栗不是只會哭窮而已！」

徐志榮指出，要拜託院長幫我們苗栗澄清，去年有苗栗縣議員來立法院開記者會，媒體下標說「苗栗把中央政府當提款」，苗栗有把中央政府當成提款機嗎？

對此，林全表示不清楚這件事，也沒有講過這種話。徐志榮說，是苗栗縣議員來開記者會的，行政院應幫忙苗栗澄清一下，苗栗有把中央政府當成提款機嗎？

林全於是回答，「中央政府也不能做苗栗的提款機，當然我們也知道苗栗財政很差！」

徐志榮訴苦，苗栗一年菸酒稅上繳60幾億元，結果中央政府只分2、3億元給苗栗，苗栗許多景觀橋一年電費60萬元，鄉親都說看到新東大橋的燈，才知道回到家鄉，財政問題更讓他感覺到「難受想哭」，甚至拜託手語老師不要比成「藍瘦香菇！」

林全則安慰徐志榮說，「關於財政收支劃分法，請你不要感到失望，現在財政部有在規畫，未來希望把城鄉差距拉近。」徐志榮表示，「你有在進行就好啦，要把中央分配稅款做大。」