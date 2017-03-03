| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

要手語老師別比成「藍瘦香菇」 藍委質詢讓林全無言

2017-03-03  16:34

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨立委徐志榮今針對苗栗財政問題，在立法院質詢行政院長林全，他三問「苗栗有把中央政府當成提款機嗎？」還一度說自己感到「難受想哭」，更拜託手語老師不要把它比成「藍瘦香菇」，讓林全一陣尷尬無言以對。

徐志榮表示，關於苗栗的財政問題，有些人會想說「還不是你們苗栗人造成的」，可能有些活動辦得太華麗，「我也不敢否認」，但有很多經費是用在建設上，「苗栗不是只會哭窮而已！」

徐志榮指出，要拜託院長幫我們苗栗澄清，去年有苗栗縣議員來立法院開記者會，媒體下標說「苗栗把中央政府當提款」，苗栗有把中央政府當成提款機嗎？

對此，林全表示不清楚這件事，也沒有講過這種話。徐志榮說，是苗栗縣議員來開記者會的，行政院應幫忙苗栗澄清一下，苗栗有把中央政府當成提款機嗎？

林全於是回答，「中央政府也不能做苗栗的提款機，當然我們也知道苗栗財政很差！」

徐志榮訴苦，苗栗一年菸酒稅上繳60幾億元，結果中央政府只分2、3億元給苗栗，苗栗許多景觀橋一年電費60萬元，鄉親都說看到新東大橋的燈，才知道回到家鄉，財政問題更讓他感覺到「難受想哭」，甚至拜託手語老師不要比成「藍瘦香菇！」

林全則安慰徐志榮說，「關於財政收支劃分法，請你不要感到失望，現在財政部有在規畫，未來希望把城鄉差距拉近。」徐志榮表示，「你有在進行就好啦，要把中央分配稅款做大。」

廣告
  • 行政院長林全3日赴立法院院會列席備詢。（記者羅沛德攝）

    行政院長林全3日赴立法院院會列席備詢。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐志榮 林全 苗栗 財政
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：要手語老師別比成「藍瘦香菇」 藍委質詢讓林全無言


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.