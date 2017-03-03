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清泉崗毒品丟包案 林全：不要過早下結論

2017-03-03  16:07

［記者陳鈺馥／台北報導］空軍清泉崗基地毒品丟包案，至今真相未明，民進黨立委黃秀芳今日在立法院質詢，被丟包的毒品是安非他命、官兵驗毒驗出來卻是海洛因，究竟是怎麼回事？對此，行政院長林全表示，檢方正在調查處理，是否有吸毒犯，不要過早下結論。

國防部長馮世寬則說，此事發生後，國防部很快成立專案小組，事發至今十天，社會感覺進度太慢，但要尊重司法檢調。

馮世寬指出，軍方內部檢查都沒有鬆懈，但很明顯基地在維安檢查方面有疏漏，未來法規也要修訂，因檢查和搜查不一樣，預計最遲下週可整理出來。

馮世寬強調，昨天有立委質疑檢驗的機器設備是否足夠，當然要買較優良能提供鑑定的設備，此事帶給社會不安，「我個人也覺得非常不安」， 國軍對反毒、酒駕非常重視，保證會加強基地安全

黃秀芳認為，喝感冒藥會驗出反應？是就是、不是就不是，沒有真相民眾對執政會沒有信心。馮世寬表示，目前需尊重檢方調查，自己也會更謹慎發言及檢討。

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  • 行政院長林全（左）、國防部長馮世寬（右）3日針對軍中染毒議題，答覆立委質詢。（記者羅沛德攝）

    行政院長林全（左）、國防部長馮世寬（右）3日針對軍中染毒議題，答覆立委質詢。（記者羅沛德攝）

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