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護赴中退將！郝龍斌竟批民進黨「最妨礙國家尊嚴」

2017-03-03  16:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌在臉書上為赴中退將抱不平，PO文批民進黨「製造新的國家暴力與綠色恐怖」、直指「最妨害國家尊嚴的」是民進黨。網友們打臉郝龍斌：「真是綠色恐怖的話還有時間讓你說話？」

郝龍斌在臉書PO文表示：「民進黨高層應先以身作則，擔任過民進黨黨職、政府官員、民意代表，不但應該要比照，甚至該『完全禁止』赴中，以免民進黨自己被統戰，違反對黨的忠誠、弱化了台獨建國意識。另外，真要洩密也可能至海外第三地，尤其鄰近中國附近的國家，也一樣有風險，民進黨要不要一併去瘋狂的管制前往呢？」

並且批評：「其實，最妨害國家尊嚴的人：就是領中華民國薪水，卻不認同中華民國的民進黨官員與首長們。赴中可能妨害國家尊嚴，那主張台獨、焚燬國旗等顛覆國家的作為，又該如何處理？」

這篇PO文引起網友噓聲四起，紛紛回應：「綠色恐怖？那你等下會消失在人間嗎？沒有就是造謠。」、「真的綠色恐怖，國民黨早就人頭落地了，還有時間讓你說話？」、「一個過去威權的後代，一天到晚在那裏煽動對立不知道衝三小」、「想點自己的招好嗎，真弱。」、「自認以前是暴力跟白色恐怖了耶，真是坦率啊。」、「國家的主人是人民，不是中華民國。」

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  • 郝龍斌在臉書上捍衛赴中退將，並怒批民進黨才是有損國家尊嚴者。這番言論再度引來網友一片噓聲。（資料照，記者方賓照攝）

    郝龍斌在臉書上捍衛赴中退將，並怒批民進黨才是有損國家尊嚴者。這番言論再度引來網友一片噓聲。（資料照，記者方賓照攝）

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