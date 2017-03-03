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多校簽一中承諾 總統府：講學自由不應被限縮

2017-03-03  16:08

〔記者李欣芳／台北報導〕世新大學與中國大陸交流時，簽署一中承諾書保證不從事一中一台等活動惹議，民進黨立委今天又爆料清華大學也曾簽署。教育部表明目前掌握有6校曾簽署類似文件，但樣態不一。總統府發言人黃重諺今天下午強調，講學自由不應以任何理由限縮，這是基本原則。

黃重諺表示，針對有學校簽署一中承諾書這件事，教育部正在就實際狀況做了解，也希望能儘速說明。無論如何，講學自由是民主政治最重要的環節之一，也是國家政治發展的基石，包括學術自由在內，都是憲法明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。做為民主國家，政府也會全力確保人民相關的權益，不會受到任何的危害。

黃重諺下午被詢及各校紛傳出簽署一中承諾書時做了以上表示。另被問及這背後是否是中國在操作台灣各校簽署一中承諾書？黃重諺表示，細節的部分，由教育部向學校了解後再做進一步說明，目前教育部還在調查階段，他重申，講學自由不應以任何理由限縮。

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  • 針對有大學簽署一中承諾書，總統府發言人黃重諺表示，講學自由不應以任何理由限縮。（資料照，記者鍾麗華攝）

    針對有大學簽署一中承諾書，總統府發言人黃重諺表示，講學自由不應以任何理由限縮。（資料照，記者鍾麗華攝）

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