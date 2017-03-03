募兵制效應 榮民處輔導退役就業

2017-03-03 16:24

［記者黃旭磊／高雄報導］蔡政府積極推動募兵制，帶動資深志願役退伍潮，南部3縣市為輔導退役官兵就業，今天與南部學校簽訂合作平台。

高雄、台南及屏東三縣市榮民服務處長史浩誠、何興隆及黃昆宗，今天（3日）與正修科大簽訂「協助促進國軍退除役官兵就學、就業合作意向書」，約定協助第二類退除役官兵就學、就業。

據了解，志願役轉服4年役青年多只有高中職畢業，求學意願高。史浩誠等人指出，第二類退除役官兵為志願服役4年以上未滿10年，退伍後正值青壯年（年齡約在25-45歲間），馬上面臨就學與就業問題，也有家庭負擔。

雙方意向書中提供「學用合一」方案，官兵就學期間前往業界實習，包括電子工程系記憶體封測及模組專班方案（華東科技公司）、微科技高級技術員（華泰電子公司）、餐飲管理系餐飲管理專班（鼎泰豐、京星餐廳等）、企業管理系行銷流通門市服務專班（全家、統一、南仁湖公司等）、「國際企業系」工商管理（三商行、麥當勞、丹堤、福華大飯店等）。

除了輔導就學，榮民處也協助官兵就業，3月28日於正修科大「就業博覽會」提供2千7百個職缺，官兵可到場找機會。