屏東不只立委少1席 5年後縣議員恐蒸發12席

2017-03-03 15:54

〔記者侯承旭／屏東報導〕因人口持續減少，下屆立委選舉屏東縣區域立委可能少1席，縣議員席次更可能一口氣少了12席。

屏東縣人口從91萬減至目前的83萬餘人，已經連續14年負成長，中選委透露，屏東縣區域立委可能從3席減為2席。

不只立委席次少1席，屏東縣議員目前席次數也岌岌可危，根據地方制度法規定，縣市人口低於80萬人，議員席次不得超過43席。

目前屏東縣議會共55席，一旦人口跌破80萬人，縣議員將驟減至43席，蒸發12席。

以目前屏東縣人口減少的速度，2018年縣議員選舉仍可保住55席，但到了2022年選舉時，恐怕只能選出43席，這其中還包括了原住民與離島議員共10席。

立委與縣議員席次面臨減少，政壇人心惶惶，屏東縣民倒是樂見其成。有網友說，「屏東人口減少非一朝一夕，從不見政治人物關心過，也拿不出具體作為，就讓政客嘗嘗失業的痛苦，爽」。