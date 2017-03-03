被指賣台 馬英九喊冤他只有「出賣」過這個...
2017-03-03 14:50
馬英九（左）與恩師孔傑榮。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日出訪美國，在當地時間2日下午，在紐約大學法學院與其恩師一起與百名學弟學妹交流，對於被指「賣台」，馬英九指稱自己沒賣台，他只有「出賣」台灣的水果。
綜合媒體報導，馬英九在當地時間2日下午與恩師孔傑榮（Jerome Alan Cohen）一起在紐大法學院與百餘名師生交流，他在交流會中替自己在總統任期中政策辯護，他說自己所做的一切都是從台灣的利益出發，對於被指「賣台」，馬英九稱，自己沒有出賣台灣，他只想「出賣」台灣的水果。
馬英九同時指出，他認為台灣的民主導致島內分化嚴重，但當他觀察美國大選後，覺得美國的狀況可能更糟，但他對民主制度仍保有信心，稱民主制度本身遇到了一些問題，人們可能還需要一些時間去調整和適應。
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