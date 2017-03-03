與馬兩岸立場不同調？吳敦義：統一將為台海掀波濤

2017-03-03 14:52

［記者江志雄／宜蘭報導］前總統馬英九出訪美國紐約時表示，統一是兩岸潛在選項。昔日搭擋、前副總統吳敦義今天在宜蘭受訪時說，不在馬的談話現場，無從評論，他認為，一國兩制、統一、獨立，會為台海掀波濤，目前都沒有成立的條件。

競選國民黨主席的吳敦義，連日來全國趴趴走，今天到宜蘭縣南方澳南天宮、草湖玉尊宮參拜，尋求黨員支持，他在南方澳南天宮上香時，巧遇大批進香的南投鄉親，家鄉父老祝他高票當選，讓吳笑得合不攏嘴。

馬英九本月1日在紐約出席座談會時說，「台獨不會成功，台灣人民僅存兩個選項，包括維持現狀、與中國統一，統一是潛在選項」，這番談話引起各界不同解讀；曾任馬副手的吳敦義說，一國兩制或統或獨，將為台海掀波濤，今天談一國兩制，明天可能被改為一國一制，現在的台灣，統人沒能力，被統又不願意。

吳敦義表態，他的兩岸政策很清楚，就是一中各表、九二共識，針對馬英九的統一選項說，沒有多做回應。

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