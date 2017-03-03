海軍敦睦艦隊抵澎 馬支部指揮官父子相見歡
2017-03-03 13:38
磐石艦上文宣館，設有電動打靶專區，廣受小朋友們歡迎。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕上陣不離父子兵！海軍敦睦遠航訓練支隊，今日抵達馬公軍港，擔任東道主的馬支部指揮官王國忠，其子王鏡澄在西寧艦服役擔任雷達一兵，也隨敦睦訓練支隊抵澎，一圓童年嚮往父親軍旅生涯之夢，並締造父子相見歡佳話。
今年海軍敦睦艦隊，由國人自製的油彈補給艦磐石艦領軍，搭配張騫艦、西寧艦，展開國內環島巡航任務，馬公軍港為第3站，即日起開放民眾參觀，並安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊現場表演，吸引不少學校帶領學生前往參觀，並爭相與表演官兵合影留念。
澎湖縣長陳光復也以東道主身分前往現場迎接，感謝海軍敦睦艦隊造訪馬公，為離島居民展示國軍新一代武器裝備，現場並擺設國軍各軍種人才招募中心攤位，爭取年輕世代加入國軍行列；而磐石軍艦文宣館，也展出台灣工藝之美、國家科技及台灣精品等，讓民眾更為了解國軍發展願景。
由於海軍敦睦艦隊代表國家出訪世界各地，艦上官兵90％由志願役官兵所組成，首次出現父子相見歡的局面，擔任海軍馬支部指揮官的王國忠上校，其子王鏡澄也隨艦造訪。王鏡澄表示，從小聽父親說著海上的故事，對於海上男兒生涯充滿了期待與嚮往，因此才會投身海軍生涯，未來將繼續追隨父親腳步，為中華民國海軍盡一份心力。
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