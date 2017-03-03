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網友好感度最高立委 第一名就是她！

李麗芬。（資料照，記者洪定宏攝）

2017-03-03  13:40

〔即時新聞／綜合報導〕隨著新世代對政治的關注度增加，網友們也愈加熱絡討論立法委員們的表現。《DailyView網路溫度計》就網路聲量與好感度對立委進行排行，網路聲量最高的是時代力量的黃國昌，好感度最高則是民進黨立委李麗芬。

《DailyView網路溫度計》就網路聲量與好感度對立委進行排行，網路聲量部分，前3名分別是時代力量黃國昌、民進黨柯建銘、國民黨王金平。

《三立新聞》報導，《DailyView網路溫度計》指出，國民黨在113席立委中握有35席，但網路聲量僅有王金平、江啟臣、廖國棟、王育敏、許毓仁5人入選。

至於好感度部分，前三名立委均為民進黨籍，分別是李麗芬、葉宜津與呂孫綾。

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