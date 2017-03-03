高雄立委少一席？立委這樣說...
2017-03-03 13:14
〔記者葛祐豪／高雄報導〕依據立委選區重劃推算，高屏可能各減1席立委，高雄立委可能由9席減為8席。對此，立委劉世芳及邱志偉都強調，全案還未定案，仍需行政立法協調找出共識，呼籲中選會不能全以人口為考量，選區的面積也應一併考量。
立委選舉區變更每10年檢討一次，中選會主委劉義周昨日在立法院答詢表示，以去年8月人口試算結果推算，2020年立委選舉時，高雄市、屏東縣將各減少1席立委。
對此，選區在岡山、橋頭等區的立委邱志偉表示，立委選區重劃仍未定案，仍需行政立法協調找出共識，目前言之過早。
邱志偉說，立委選區檢討變更，不能單以人口為依據，各選區面積有大有小，也應一併列入考量。
選區在左營、楠梓的立委劉世芳則說，南北資源長期不平衡，人口當然流往北部比較多，立委選區重劃應審慎考量，需評估人口、面積等各方面，再送立法院協調。
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