立委以文化大革命類比政府改革 林全回擊「過度扭曲」

2017-03-03 12:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長林全今至立法院備詢，國民黨立委顏寬恒質疑蔡政府與中國「裡應外合進行貧台政策」，並以文化大革命等歷史事件類比政府正在進行的改革政策。林全罕見地微動怒、嚴肅回答說政府沒有在做這些事情，並指出「過度扭曲對社會是不好的」。

顏寬恒今質詢時並準備了大型國運籤詩看板道具，顏質疑林全，過年期間參與廟宇活動人數這麼多，深層意義代表國人對政府不信任，所以轉而求助神明庇佑；林全表示，民間宗教信仰對安定社會有所幫助，國人在年節期間祈福求平安是很好的事情，他認為不需負面解讀。顏寬恒在稍後的質詢裡進一步指控，懷疑小英政府「和中國大陸裡應外合進行貧台政策」，更指「去中華民國化是文化大革命、齊頭式改革是人民公社、一例一休和新南向政策就是大躍進」。

林全聞言少見地微微動怒，待顏批評完畢後，隨即以比平常更快的語速回答說，他完全不能同意這種論述，「這樣講是扭曲、不公平、負面的」，嚴肅表示「我們沒有在做這些事情」，並指出這樣過度扭曲對社會是不好的。林全說，台灣有言論自由，充分尊重各種統獨立場，但是政府採取穩健改革，他不認為就應該被醜化或是惡意抹黑。顏寬恒回應表示，但「我們感受是這樣子呀」。