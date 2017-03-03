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籲勿「黨內互打」 郝龍斌：應槍口對外

2017-03-03  12:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今上午召開記者會，公布青年政策。不過，國民黨政策會執行長蔡正元近來砲口對準前總統馬英九，批評馬每逢二二八就「鞠躬哈腰」，馬辦發言人徐巧芯、前總統府秘書長羅智強等亦受波及。

對於「黨內互打」，郝龍斌表示，國民黨很多黨內的不好文化要改，盼「黨內互打」文化變「黨內絕不互打」。

郝龍斌表示，尤其民進黨近來推出二二八去蔣化、年金改革、促轉條例，國民黨已在槍林彈雨中，希望將來砲口、槍口對外，而非黨內在槍林彈雨下仍槍口對內。

對於「黨內互打」對黨主席選舉有何影響？郝龍斌說，網內不互打是他一再堅持的，他絕對只談政見、政策、願景，他今天一再強調，年輕人如何參與國民黨？未來如何給國民黨機會？是他們一再強調的事。

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  • 國民黨副主席郝龍斌（右2）（記者涂鉅旻攝）

    國民黨副主席郝龍斌（右2）（記者涂鉅旻攝）

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