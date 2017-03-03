兩台女赴韓失聯已報警 外交部：至今查無音訊

2017-03-03 12:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國網路論壇近日流傳一則協尋訊息，內文指出2名台灣女生在韓國失蹤將近2週，其中一名江姓女生的母親也透過媒體表示，擔心女兒被人控制因而失聯，盼政府協尋。外交部獲報後今表示，已向韓國警方完成報案程序，但至今查無江女音訊。

根據南韓FOCUS論壇訊息，台灣江姓及許姓女子自2月中赴韓旅遊後前後失蹤，兩人應為19歲。針對此案，外交部今回應表示，江姓國人於2月14日前赴韓國，便失聯迄今，江女母親則在2月25日時向桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所報案。

桃園警方轉通知外交部後，外交部即把相關內容轉知駐韓國代表處處理。駐韓國代表處當（25）日晚間便通知韓國警方，並與江女母親取得聯繫，進一步取得江女的個人資訊與照片等具體個資，完成向韓國警方報案程序，惟「迄今查無江女音訊」。

至於另一名失聯的許姓女子，外交部表示該家屬迄未聯絡外交部，亦未向警方報案請求協尋。外交部欲提供一切可能協助，駐韓國代表處也正繼續與韓國警方密切聯繫及協尋中。