綠委要求公開車撞測試 交部神回：怕消費者無法解讀
〔記者鄭鴻達／台北報導〕開車族連署要求公開國產新車撞擊測試結果遭回絕，民進黨立委林俊憲也要求強制公開測試結果，交通部代表指出若有民間機構推動，當然樂觀其成，國內領牌車都有通過車輛安全測試，但公布結果，一般消費者恐無法解讀，且有適法性問題。
日前網友於行政院國發會公共政策網路參與平台通過5000人連署，要求公布國產新車上市前，須強制公開撞擊測試結果，交通部以「經費不足」、「無迫切需要」及「回歸市場機制」為由回應，讓國內數十年飽受消費者詬病的車體安全測試透明度問題，再度引議。
林俊憲召開「要求強制公開車輛撞擊測試結果」記者會，表示對民眾的要求，交通部竟回覆經費太貴、鼓勵車商自行公布，但實際上經費每年只需1億多元，以消費者安全來說非沉重負擔，且道德勸說也沒車商要公布，政府單位不應如此答覆，枉費公共政策平台美意。
林俊憲表示，車商施壓政府，說不要公布數據，只公布通過與否即可，消費者從何得知安全差異性，在美、歐、日有建立新車評鑑制度（NCAP），連中國、東南亞也陸續堆動，多以政府主導，並有星等分級，美國則有高速公路安全保險協會（IIHS）樂於掏錢支持。
交通部路政司副司長張舜清指出，國內法規與先進國家一致，無論進口、國產車輛，都須經檢測才能領牌，未低於國外標準，而在國外，NCAP只針對少數尤其是高價車款評估，保險公司也會以數據計價，多為民間機構主導，若國內有民間機構願意推動，交通部當然樂觀其成。
張舜清表示，國內領牌車都有撞擊測試結果，資料來自車商，若要公布，一般消費者恐無法解讀，須作轉換，且要處理適法性問題，將請車輛安全審驗中心研究促成。上述回答，被林俊憲當場以NCAP測試的多款國內中高價位同型車款為例，吐槽「這是很貴的車嗎？」
車安中心執行長周維果表示，車安中心為在交通部完全授權下執行業務，而國外NCAP制度，主要選定多數民眾使用的熱銷及高價車款，無法涵蓋市面上所有車型，也會針對產業發展特性及消費者關切重點調整、改變，除讓消費者做選擇，也讓車商良性競爭。
車輛研究測試中心（ARTC）技術服務處副總經理崔金童表示支持此方向，但實車碰撞檢測機構，國內僅有ARTC，且僅有20%上市車輛在國內檢測，若要公布應國內外一致；國外NCAP都有主導單位，國內權責則不是很明確，若主管機關經費到位，建置時程約需2年。
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標題：綠委要求公開車撞測試 交部神回：怕消費者無法解讀
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