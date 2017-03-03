潘維剛要求補繳黨費二百元即可投票 黨中央說不

2017-03-03 11:59

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨主席參選人潘維剛以擴大黨員參與，「讓黨員回家的路不必艱辛」為由，要求黨員免追溯補繳四年黨費，只需補繳一年二百元黨費即可，國民黨中央上午回應，如果因為選舉競爭激烈，臨時修改黨員繳納黨費辦法，可能會產生許多漏洞與公平性的問題，因此不宜在選舉期間修改這項辦法。

國民黨文傳會副主委胡文琦指出，黨員繳納黨費辦法在去年五月就已修正放寬規定，免繳黨費的黨員年齡已由七十歲下修為六十五歲，而且追繳黨費年限由五年縮減為四年，已經對所有資深黨員表達尊榮與照顧，如果因為這次選舉競爭激烈，再臨時修正辦法，可能會產生許多漏洞與公平性問題，因為可能以後黨員每年都不繳黨費，只要在選舉時投機性的繳一次黨費。

他強調，為了避免投機性以及人頭黨員增加，並讓國民黨永續發展，這樣的臨時性改變辦法，對黨不利，而且已經有許多黨員補繳黨費，也會衍生退費問題。

胡文琦還說，不宜在選舉期間修改黨費辦法，但如果大家有共識，黨中央樂意在選後，於八月全代會由所有參選人提出建議，大家再共同討論。