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退將組八百壯士 民調：為捍衛自己的退休金

2017-03-03  11:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣世代智庫今（23）日公布「時事及前後任總統評價民調」調查結果。本次調查顯示，滿意總統蔡英文表現的民眾占43.3％，不滿意的占51.8％。民進黨立委羅致政評論，民調顯示蔡英文、行政院長林全雖然滿意度在低檔徘徊，不過支持度穩定，希望未來利多政策可以儘快出爐，包括前瞻基礎建設投資、司法改革和監察院等，都是加分政策。

台灣世代智庫今天舉行「時事及前後任總統評價民調」調查結果記者會，調查顯示，滿意蔡英文表現的民眾占43.3％，不滿意的占51.8％，不滿意度較滿意度高；對林全滿意度為33.5％，不滿意占57.5％。整體而言，56.8％民眾對蔡英文未來執政保有信心，沒信心者占39.1％。

民調訪問民眾對時事議題看法，最近禽流感來勢洶洶，民調結果顯示，超過八成（80.9％）民眾贊成政府的「全國家禽禁運禁宰」措施，且有近六成（57.0％）受訪者對防止禽流感疫情擴大有信心。

對於退休軍人團體所組成的「八百壯士」，78.4％民眾認為，他們是「為了捍衛自己的退休金」，僅12.2％民眾認為是為了捍衛國軍的尊嚴與人格。對於年金改革法案，近七成（67.1％）民眾認為，若考試院未提出方案，立法院應自行提出改革方案。

在司法改革方面，同意建立司法官淘汰制度的比率達9成以上（93.2％），持相反意見者僅3.5％。最後，68.9％民眾認為行政院所提出的「前瞻基礎建設計畫」，對經濟發展及成長有幫助，認為沒有幫助的比率是24.8％。

請民眾對前後任總統進行評價時發現，無論在改革決心（67.0％：15.0％）、重視公平正義（52.1％：28.1％）、重視勞工權益（53.6％：24.7％）和民意了解度（54.8％：24.9％）上，蔡英文都較前總統馬英九評價高；其中以改革決心的領先幅度最大，兩者落差為52.0％。

民進黨立法委員劉櫂豪說，雖然滿意度有待努力，這代表民眾對蔡英文不滿意但充滿期待；民進黨立委莊瑞雄則認為，應該釐清民眾是不滿意政策，還是覺得改革速度不夠快。

本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問係於106年2月22日至23日晚間進行訪問。此次成功訪問1,072位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差於正負2.99％。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區，進行樣本代表性檢定後加權處理。

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  • 台灣世代智庫今（23）日公布「時事及前後任總統評價民調」調查結果。（記者蘇芳禾攝）

    台灣世代智庫今（23）日公布「時事及前後任總統評價民調」調查結果。（記者蘇芳禾攝）

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