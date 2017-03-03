民進黨老黨員勸進 陳歐珀規劃參選宜縣長
2017-03-03 11:01
［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨20餘名老黨員，今日前往立委陳歐珀辦公室，要求陳承擔責任，參選明年的宜蘭縣長，陳歐珀表示，參選縣長是一個很大的責任，謝謝大家的支持，他內心也非常的堅定，開心承擔，規劃參選下屆宜蘭縣長。
民進黨20餘名65歲以上老黨員，今前往陳歐珀辦公室勸進，也一同呼「陳歐珀選縣長！」「陳歐珀加油!」等口號，希望陳盡快宣布參選縣長，承擔責任，陳歐珀表示，內心非常的感激，其實要不要參選縣長，內心有很多思考，只是一直還沒決定，外界現在也有很多聲音，認為他很難選下屆宜蘭縣長，宜蘭是台灣民主聖地，大家都依前縣長陳定南、游錫堃的標準，當作評鑑宜蘭縣長表現的依據，他也戰戰兢兢，努力為大家服務，現階段先讓立委任內的表現不讓大家失望。
陳歐珀指出，大家的聲音都有聽到，跟家人與幕僚討論後，內心很堅定，將不怕風不怕雨的開心承擔，規劃參選宜蘭縣縣長，但仍要看民調結果，順應民意，一定不會辜負大家期待。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
- 柯P爭取連任 周刊爆：民進黨將再度禮讓
- 司改國是會議》強化婦幼保護 催生「反跟蹤騷擾法」
- 質疑監委被提名人蔡崇義 藍營：小偷當警察嗎？
- 打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 南韓打工台女失蹤近2週 最後打卡處疑為中國人聚集地
- 美博通創辦人 獲頒交大名譽博士
- 金曲歌王的龜毛！黃明志秒懂惹
- WGC世錦賽》首度移師墨西哥 首回合米寇森6人並列領先
- 女子清晨掛6樓陽台外 雲梯車驚險救援
- 6歲童星拍戲17小時 女導演挨轟虐童
- 輔導創新研發 台東祭1600萬補助
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 行人闖平交道遭撞死 台鐵誤點影響逾7000人
- 漫遊藝術史》達蓋爾的最後幻景
- 寶德吸金逾百億 眾嫌有悔意但未獲減刑
- 佔原民保留地蓋茶廠 梨山茶王判刑6月
- 《2017秋冬男裝週》3
- 女子記錯停車位置 細心警尋回
- 自由開講》又一國棄守同性專法 法務部勿陷小英於不義
- 300居民連署 嘉市福義街將打通
- 春節長假＋淡季 製造業連亮四黃藍燈
- 中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月
- 信義鄉雙龍瀑布 要建大型停車場了
- 創校78年延平國小 將拆除重建
- 敢叮我女兒？ 超狂老爸打爆蚊子還造墳！
- 《高級訂製服的公主們》Maison Margiela
- 華置創辦人健康亮紅燈… 富商劉鑾雄分產 妻成香港女首富
- 這次換解婕翎！鄧佳華吐舌求穩交 反被2字嗆爆
- 重現史前地景 十三行博物館打造教育園區
- 抗衡俄羅斯 瑞典恢復徵兵
- 霍建華夯 沛納海157年啟用首位代言人
- 布希用畫向老兵致敬…
- 未雨綢繆 仁德工業區箱涵改善全力趕工…
- 國二男常被叫進管理員寢室吃泡麵 原來竟是....
- 經典賽》日本找到苦戰台灣原因 「恐成冠軍路大阻礙」
- 《逸趣橫生 時尚摺學》輕．奢華
- 台東縱谷3鄉鎮農會 順利改選
- 學生臉書PO上課心得掀波 成大老師對他提告
- 師大附中職員揮刀 同窗驚爆校方抓內鬼搞垮他
- 調局：基於國安「保防法」有必要
- 富里農會總幹事 傳轉戰玉溪農會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民進黨老黨員勸進 陳歐珀規劃參選宜縣長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分