民進黨老黨員勸進 陳歐珀規劃參選宜縣長

2017-03-03 11:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨20餘名老黨員，今日前往立委陳歐珀辦公室，要求陳承擔責任，參選明年的宜蘭縣長，陳歐珀表示，參選縣長是一個很大的責任，謝謝大家的支持，他內心也非常的堅定，開心承擔，規劃參選下屆宜蘭縣長。

民進黨20餘名65歲以上老黨員，今前往陳歐珀辦公室勸進，也一同呼「陳歐珀選縣長！」「陳歐珀加油!」等口號，希望陳盡快宣布參選縣長，承擔責任，陳歐珀表示，內心非常的感激，其實要不要參選縣長，內心有很多思考，只是一直還沒決定，外界現在也有很多聲音，認為他很難選下屆宜蘭縣長，宜蘭是台灣民主聖地，大家都依前縣長陳定南、游錫堃的標準，當作評鑑宜蘭縣長表現的依據，他也戰戰兢兢，努力為大家服務，現階段先讓立委任內的表現不讓大家失望。

陳歐珀指出，大家的聲音都有聽到，跟家人與幕僚討論後，內心很堅定，將不怕風不怕雨的開心承擔，規劃參選宜蘭縣縣長，但仍要看民調結果，順應民意，一定不會辜負大家期待。

相關影音