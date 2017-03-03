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質疑監委被提名人蔡崇義 藍營：小偷當警察嗎？

2017-03-03  11:37

〔記者施曉光／台北報導〕針對總統府公布監委補提名名單，國民黨文傳會副主委王鴻薇今日召開記者會點名其中的法官蔡崇義，具有高度爭議，不但曾被檢舉有關說行為，還被監察院糾正有疏失，她說，蔡崇義自己都有疏失，有什麼資格擔任監委，調查別人有無疏失？「這是小偷當警察嗎？」

王鴻薇指出，蔡崇義曾經被法官論壇直接點名是一位關說法官，而且司法院也曾經接獲檢舉，蔡崇義在擔任台南高分院法官時，打電話給一審的民事庭法官，關心特定案件進度，因此在2014年前總統馬英九要提名監委人選時，蔡崇義雖然有人推薦，但馬英九並未予以提名。

她強調，馬英九基於監委應是聲譽卓著、高風亮節，所以不提名具有高度爭議的人，這樣被刷下來的人，怎麼會在蔡英文總統時代過關斬將，被提名監委，這不是大笑話？她痛批蔡英文推司法改革只是玩假的，而且目前司改會成員中有許多人也高度爭議，就連提名監委，也是在法官圈聲名狼籍的人。

此外，王鴻薇也指出，在司法陽光網站上可以查詢到，蔡崇義曾經被監察院糾正有疏失，過去一件死刑案被認為是冤案，蔡崇義就是處理該案的法官，但該案在警方筆錄時未錄影且有刑求之疑，法官卻置之不理，而且法醫鑑定報告認為確有疑義也未處理，監察院因此提出糾正蔡崇義。

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  • 國民黨文傳會副主委王鴻薇說，蔡崇義自己都有疏失，有什麼資格擔任監委？（記者方賓照攝）

    國民黨文傳會副主委王鴻薇說，蔡崇義自己都有疏失，有什麼資格擔任監委？（記者方賓照攝）

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