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潘維剛到黨中央踢館 要求放寬老黨員補繳黨費規定

2017-03-03  10:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉新黨員入黨取得投票權的期限已於1月31日關閉，老黨員則必須在3月31日前完成繳納黨費，過去欠繳者，還要補繳最多4年黨費，黨主席參選人潘維剛今日以擴大黨員參與為理由，到黨中央踢館要求免追溯補繳4年，只需補繳1年200元黨費即可，「讓黨員回家的路不必艱辛」。

潘維剛指出，國民黨目前還有約60萬名尚未繳交黨費的黨員，她呼籲這些人「回家」，並希望黨中央可以讓這些人不必追溯補繳4年黨費，只需要繳一年200元即可，畢竟新黨員只要繳200元就可以投票，如果老黨員要繳800元才能投票，對重回黨的人來說是一種懲罰。

她要求黨中央不要阻斷黨員回家的路，期盼黨中央快速做出決定，讓老黨員只要補繳200元就能回家。

此外，潘維剛也指出，現在有很多人不知自己是失聯黨員，還是仍具有黨籍，黨中央應該讓所有老黨員，只要憑藉身分證字號，就可以利用手機或電話，查詢了解自己是屬於哪一種身分，而且黨費繳納方式，應該提供利用便利超商繳交的管道，黨中央不要為難黨員，讓大家回家的路不會艱辛。

她還說，許多支持國民黨的人，捐數千元，卻因為未補繳黨費，這次無法投票，黨應該對這種熱誠的人，展開雙臂，讓他們回來，這60萬人當中如果可以回來10萬，就可以一起參與改變這個黨。

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  • 國民黨主席參選人潘維剛前往黨中央要求放寬黨員復權機制。（記者方賓照攝）

    國民黨主席參選人潘維剛前往黨中央要求放寬黨員復權機制。（記者方賓照攝）

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