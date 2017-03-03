定義一個中國 馬英九：包含大陸與台灣的中華民國

2017-03-03 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日出訪美國，大談台灣與中國的定位與關係。他在接受媒體訪問時，強調中華民國於1912獨立，而台灣的法統源於中華民國憲法，「一個中國就是包括大陸和台灣在內的中華民國」。

根據《美國之音》報導，馬英九談到，世界上願意和台灣交流的國家，都認定台灣擁有自己的主權，而非中華人民共和國的一省，也就是美國的一中政策。

馬英九提到，中華民國於1912年獨立，台灣的法統源於中華民國憲法，「一個中國就是包括大陸和台灣在內的中華民國」。

馬英九指出，全球與中國建交的國家，其一中原則除了承認中共代表中國外，對台灣的主權是抱持較為保留、彈性的態度，認為這已是幾十年來的具體事實。