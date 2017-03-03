蔡正元掀黨內醜聞戰徐巧芯？ 網友「第一次挺他！」
2017-03-03 10:43
蔡正元與徐巧芯透過網路革空交火，網友們笑稱「拉板凳等看戲」。（資料照組合圖，左：記者方賓照攝，右：記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「黨內互打」開戰了？國民黨政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧芯在網路上隔空交火，一來一往的喊話，讓蔡正元在臉書上大爆「索馬利亞海盜案」和「中影案」都和徐巧芯心中的「偉人」有關。有網友看到蔡正元的PO文以後表示：「生平第一次支持蔡正元！快爆料！」前立委邱毅也留言「挺兄弟」支持。
蔡正元的PO文寫出：「本來蔡正元只打算在更老的時候，寫回憶錄再談一點，中影案和索馬利亞海盜案，都跟『偉人』有關係，如果妳想開打無限戰爭，一定奉陪到底！」蔡正元意有所指的向徐巧芯喊話表示：「開戰後，最後受重傷的人，不會是蔡正元，而是妳心中的『偉人』。」
網友們對於國民黨「黨內互打」的戲碼十分期待，許多網友轉PO了蔡正元的貼文，並且表示：「這件事上，要全力支持蔡止兀啊！」、「連索馬利亞海盜都出現了，國民黨網內互打太精彩，我要搬張好折凳慢慢欣賞！」、「快開戰快開戰，搬了板凳拿了搖扇，老闆爆米花及香腸來一份。」、「自己人來爆，才會徹底！」
社運人士王奕凱則表示：「中國國民黨政策執行長跟前立委都自己做證說他跟中影案有關了，檢調還不快抓馬英九來問？」臉書粉絲頁「小勝蚊的治國日記」也說：「生平第一次支持蔡正元，快爆料，我要看『偉人』坐牢。」邱毅則留言回應：「挺兄弟，挺蔡正元！」
除了許多網友的熱烈響應以外，臉書粉絲頁「小勝蚊的治國日記」以及王奕凱也轉發了蔡正元的PO文、發表評論。（組合圖，擷取自蔡正元臉書）
邱毅以留言力挺蔡正元！（圖擷取自蔡正元臉書）
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