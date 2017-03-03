限退將赴中 林全：指標性人物應有適當規範

2017-03-03 10:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長林全昨拍板定案，退將赴中若損國家尊嚴，最嚴重處分將取消終身俸。此規範遭外界質疑有限制言論自由與人身自由之虞，林全今早表示，退役將領和高階政務官是國家指標性人物，言行不能損及國家利益，「適當規範是應該的」。

林全昨拍板定案，退將赴中國參加政治活動，若有損國家尊嚴，最嚴重處分取消終身俸或罰款50萬到300萬，全案仍須經行政院會和立法院通過。外界質疑此規範有限制言論自由與人身自由之虞，甚至視之為「白色恐怖預言」。對相關批評，林全今在立法院受訪表示，政府不會去限制言論自由或人身自由，但他強調，包括他在內、退役高階將領與高階政務官，離開公職後在國家領導階層「仍然是指標性人物」，言行應該不能損及國家利益。林全強調相關規範參考上述精神，「給予適當規範都是應該的」，也不會做不合理的限制。

至於國防部長馮世寬在清泉崗毒品事件爆發後仍給清泉崗基地「打100分」，媒體詢問林全，馮世寬的處理是否恰當？林全則說，已要求國防部徹查，毒品供應與使用者都必須適當處分，然而案件仍在進行中，他認為應等案情明朗後再檢視處理過程，也回應表示「不必打分數」。

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