限退將赴中 林全：指標性人物應有適當規範
2017-03-03 10:10
〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長林全昨拍板定案，退將赴中若損國家尊嚴，最嚴重處分將取消終身俸。此規範遭外界質疑有限制言論自由與人身自由之虞，林全今早表示，退役將領和高階政務官是國家指標性人物，言行不能損及國家利益，「適當規範是應該的」。
林全昨拍板定案，退將赴中國參加政治活動，若有損國家尊嚴，最嚴重處分取消終身俸或罰款50萬到300萬，全案仍須經行政院會和立法院通過。外界質疑此規範有限制言論自由與人身自由之虞，甚至視之為「白色恐怖預言」。對相關批評，林全今在立法院受訪表示，政府不會去限制言論自由或人身自由，但他強調，包括他在內、退役高階將領與高階政務官，離開公職後在國家領導階層「仍然是指標性人物」，言行應該不能損及國家利益。林全強調相關規範參考上述精神，「給予適當規範都是應該的」，也不會做不合理的限制。
至於國防部長馮世寬在清泉崗毒品事件爆發後仍給清泉崗基地「打100分」，媒體詢問林全，馮世寬的處理是否恰當？林全則說，已要求國防部徹查，毒品供應與使用者都必須適當處分，然而案件仍在進行中，他認為應等案情明朗後再檢視處理過程，也回應表示「不必打分數」。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
- 柯P爭取連任 周刊爆：民進黨將再度禮讓
- 司改國是會議》強化婦幼保護 催生「反跟蹤騷擾法」
- 質疑監委被提名人蔡崇義 藍營：小偷當警察嗎？
- 打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 日本LPGA》大金蘭花盃首日 蔡佩穎、姚宣榆並列第7
- 丹尼伯恩創紀錄 演奏四季只花12分
- 竹市焚化爐歲修 竹縣垃圾逾半沒去處
- 鵬管處清管筏 南平漁民抗議未安置
- NBA》喬丹、布萊恩都做不到 詹皇締空前紀錄
- 《逸趣橫生 時尚摺學》多．功能
- Oculus VR裝置降價搶市
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 矯正藝文展示館淪蚊子館 立委促中央活化
- 《時尚舵手 再易手》4
- 莊佳容墨國止敗 女雙逆轉晉8強
- 冷氣團終於結束了！週末全台大回暖
- 網拍女模遭棄屍廢棄商場 嫌犯曾在同地點伸狼爪
- 涉嫌約小模外拍致死 梁女竟是退休警女兒
- 佔原民保留地蓋茶廠 梨山茶王判刑6月
- 信義鄉雙龍瀑布 要建大型停車場了
- 首爾經典傳真／認養?日租? 掀開巨蛋美麗糖衣
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 《謠言終結站》小蘇打粉去粉刺? 醫斥︰洗馬桶的拿來洗臉
- 毒品通報辦法 邱太三：年底前施行
- 打造灰面鵟鷹棲息區 植樹3千株挨批
- 議會將開議 台北市府局處提早拜碼頭訪議員
- 可疑汽車載瓦斯桶 比利時警方逮駕駛人
- 改版新台幣？ 林全首表態：尊重央行決定
- 郭美美藏愛 熬過撞名低潮
- 洗劫小模棄屍怕曝光 凶嫌還假傳簡訊報平安
- 網拍嫩模遭網友約出殺害 臉書湧入粉絲留言「R.I.P」
- 大學體育老師激似彭于晏 照片瘋傳
- NBA》豪情17分 網終結16連敗
- 冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報
- NBA》大O不怕被超越 希望魏少完成場均大三元
- 毒害》腐蝕臭液恐造成皮膚潰爛 荔枝椿象碰不得
- 周婕妤極度乾燥 「搓一下」所向披靡
- 春日粉色小物 少女心大噴發
- 新竹縣市農會 僅寶山遭在野挑戰
- （雲林）台西工業區轉綠能專區 不解編
- 把握好天氣！北部今回暖到20度 下週一轉濕冷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：限退將赴中 林全：指標性人物應有適當規範
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分