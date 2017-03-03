民進黨裡最可怕的人是誰？時力發言人說是他

時代力量三位發言人吳崢（右起）、林穎孟、李兆立今早接受廣播節目專訪。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-03 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨與時代力量由於在部分政策、立場上意見不同，常有爭論，時代力量發言人吳崢、李兆立、林穎孟稍早接受廣播節目專訪時，被問到民進黨裡最可怕的人是誰，吳崢立刻回答「柯建銘吧！」。

時代力量3名發言人今早上廣播節目《蔻蔻早餐》接受專訪，主持人周玉蔻表示，過去這一年來時代力量與民進黨吵很兇，會不會因為先前一例一休爭議，而特別迴避與民進黨意見不合的地方？吳崢稱，彼此私底下還是有互動，畢竟時力只有5個人，要達到13人的提案門檻還是需要民進黨的幫忙；周玉蔻繼續追問，民進黨不是曾揚言不要連署時力的法案，面對這種報復的作為，時力要如何改善？李兆立認為，情緒性的言論還是盡量避免，因為彼此之間沒有利益衝突，只是見解不同，希望還是以講道理為準。

周玉蔻又詢問他們，民進黨裡最可怕的人是誰？誰最喜歡罵時代力量，吳崢直接回答：「柯建銘吧，他最常罵我們」，至於為何覺得柯總召可怕，吳崢說「他隨時就突然針對我們」，李兆立也說「柯總召會深夜發臉書針對時力」。

對於如何改善與柯總召的關係，吳崢則說，還是會秉持時代力量初衷，嘗試說服民進黨黨團接受；不過被問到時代力量與民進黨的關係，吳崢說選民不會期待時力當民進黨的側翼，而是希望時力有自己的主體性，周玉蔻問那你們是民進黨的什麼？吳崢表示：「朋友」。